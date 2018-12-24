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В Самарской области при взрыве баллона с газом пострадали подростки

Происшествия

Из-за взрыва в гараже частично обрушились железобетонные перекрытия

В Самарской области при взрыве баллона с газом пострадали подростки
Monoklon
Газовый баллон

Самара, 24 декабря 2018, 00:37 — REGNUM  Трое подростков пострадали в результате хлопка газового баллона в городе Жигулевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел в гараже в Отважном проезде. Из-за взрыва в гараже частично обрушились железобетонные перекрытия. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы 23 декабря в 16:35 по местному времени (15:35 мск).

Травмы получили 14-летний и два 16-летних подростка. Они отправлены в больницу. Для ликвидации ЧП привлекли 25 человек и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в частном доме в Самаре произошел взрыв газа с последующим пожаром. Погиб один человек.

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Взрывы бытового газа
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