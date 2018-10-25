В Самаре из-за взрыва газа погиб человек

Самара, , 04:04 — REGNUM Мужчина погиб при взрыве газа в частном доме в Самаре, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что взрыв произошел 25 октября в 0:22 мск в частном доме на Внутреннем проезде. После взрыва начался пожар: огонь распространился на 20 кв. метров. Уже через 20 минут пожар был потушен.

«В результате проведения аварийно-спасательных работ был обнаружен погибший мужчина», — сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 98 человек, в том числе из МЧС — 54 человека. Задействовано 32 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа два человека погибли в Самаре при взрыве на заводе имени Кузнецова, занимающегося производством двигателей.

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