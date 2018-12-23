Глава компании, сотрудники которой погибли в Соликамске, попросил прощения

Соликамск, Пермский край, , 12:24 — REGNUM Попросил прощения у родных и близких погибших в шахте Соликамска рабочих, комментируя произошедшую трагедию журналистам, Андрей Максимов, начальник ФГУП «УС-30» — компании-подрядчика, сотрудниками которой были погибшие.

Максимов высказал слова соболезнования людям, потерявшим своих близких, и отметил, что горноспасателями, которые более пяти раз спускались в шахту, было сделано всё возможное для спасения горняков.

Кроме того, Максимов сообщил, что компанией принято решение о единовременной выплате 2 млн рублей семьям каждого погибшего.

Ранее свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор Пермского края Максим Решетников и заверил, что родным и близким горняков будет оказана всесторонняя помощь.

Трагедия в шахте города Соликамска произошла 22 декабря. В стволе шахты из-за возникшего на глубине 340 метров пожара оказались заблокированы девять горняков. Тела погибших были найдены горноспасателями. В данный момент идут подготовительные работы для эвакуации тел на поверхность.

Также сообщалось, что по факту произошедшей трагедии следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»).

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