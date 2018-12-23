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Родным и близким погибших горняков в Соликамске будет оказана помощь

Происшествия

Глава Пермского края выразил семьям погибших свои соболезнования

Родным и близким погибших горняков в Соликамске будет оказана помощь
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Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  Всесторонняя помощь будет оказана родным и близким горняков, погибших в шахте Соликамска из-за возникшего пожара. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников 23 декабря в своём аккаунте в соцсети.

Решетников заявил, что распоряжения об оказании всевозможной помощи семьям погибших рабочих уже отданы министерствам.

Ранее было найдено и поднято на поверхность тело девятого рабочего, погибшего в стволе шахты города Соликамска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возгорание на шахте в городе Соликамске, принадлежащей ПАО «Уралкалий» возникло около 10:04 мск. В стволе шахты в это время проводили ремонтные работы горняки подрядной организации из Башкирии. Восемь человек успели подняться на поверхность, девять остались заблокированы в стволе шахты.

На месте ЧП работает оперативные штаб, возглавляемый губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Также стоит отметить, что следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек».

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели подтвердили гибель девяти рабочих в шахте Соликамска

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Авария на шахте в Соликамске
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