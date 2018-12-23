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Свыше 40 человек погибло в Индонезии от цунами

Происшествия

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:30 по местному времени

Джакарта, 23 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  О как минимум 43 погибших и 584 получивших ранения в результате цунами, обрушившегося на западное побережье Индонезии, сообщает 23 декабря Национальное управление по стихийным бедствиям страны.

Согласно сообщению ведомства, цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:30 по местному времени (17:30 мск). Причиной его возникновения, по предварительным данным, стала подвижка дна в результате извержения вулкана Кракатау:

Также сообщается о десятках разрушенных на территории побережья домов и также нескольких отелей для туристов. Как считают в ведомстве, количество пострадавших от стихийного бедствия будет возрастать.

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Землетрясения
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