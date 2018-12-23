В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат

Москва, , 01:06 — REGNUM В квартире многоэтажного дома на Туристской улице Москвы раздался громкий хлопок. Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что вечером 22 декабря в квартире на восьмом этаже дома 31 по улице Туристской раздался громкий хлопок. В результате взрыва была повреждена несущая стена дома, пострадавших не было. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной хлопка стал взорвавшийся самогонный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Москве на улице Нагорной прогремел мощный взрыв в одной из квартир многоэтажки. Выяснилось, что в одной из квартир взорвался неисправный самогонный аппарат, которым пытались воспользоваться жильцы квартиры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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