Известный аргентинский актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней

Буэнос-Айрес, , 12:07 — REGNUM Известный аргентинский актер и певец Хуан Дартес, снявшийся во многих «мыльных операх», обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, передает канал TeleSur 21 декабря.

Актриса Тельма Фардин и коллектив «Аргентинские актрисы» обнародовали заявление в полицию об изнасиловании, якобы совершенном Дартесом. После этого актер был замечен папарацци в аэропорту в ожидании рейса в Бразилию.

Предположительно, Дартес намерен получить убежище в этой стране, поскольку имеет двойное гражданство. Законы Бразилии ревностно защищают ее граждан от экстрадиции.

Изнасилование, о котором сообщила Тельма Фардин, произошло почти десять лет назад на съемках в Никарагуа. Фардин тогда было 16 лет, Дартесу — 45.