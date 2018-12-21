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Российские пилоты находились на борту Ан-26, разбившегося в Конго

Происшествия

Их судьба не известна

Киншаса, 21 декабря 2018, 16:20 — REGNUM  На борту самолета Ан-26, которые потерпел крушение в Демократической Республике Конго, находились три пилота из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил журналистам посол России в ДРК Алексей Сентебов.

На данный момент известно, что самолет Ан-26 авиакомпании GomAir потерпел крушение накануне, 20 декабря, в 35 километрах от Киншасы. Точное место падения самолета неизвестно.

Всего на борту находились 23 человека. Трое из них были российскими пилотами. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Имена и судьбы российских летчиков пока не известны.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия. Кроме того, было установлено, что данный самолет эксплуатировался с 1984 года.

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Авиапроисшествия
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