Российские пилоты находились на борту Ан-26, разбившегося в Конго

Киншаса, , 16:20 — REGNUM На борту самолета Ан-26, которые потерпел крушение в Демократической Республике Конго, находились три пилота из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил журналистам посол России в ДРК Алексей Сентебов.

На данный момент известно, что самолет Ан-26 авиакомпании GomAir потерпел крушение накануне, 20 декабря, в 35 километрах от Киншасы. Точное место падения самолета неизвестно.

Всего на борту находились 23 человека. Трое из них были российскими пилотами. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Имена и судьбы российских летчиков пока не известны.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия. Кроме того, было установлено, что данный самолет эксплуатировался с 1984 года.