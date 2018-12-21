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Взрыв на шахте в Чехии: число погибших увеличилось до 13

Происшествия

Еще 10 человек пострадали

Прага, 21 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  В результате взрыва метана в угольной шахте на северо-востоке Чехии погибли не менее 13 человек, сообщает 21 декабря газета Lidové Noviny.

По данным компании OKD, являющейся собственником шахты, еще 10 человек пострадали, из них один находится в критическом состоянии, двое были госпитализированы, семерым медицинская помощь была оказана на месте. Отмечается, что 11 погибших являются гражданами Польши, двое — Чехии.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв произошел на глубине 800 метров, в результате чего обрушилась часть конструкций шахты. В настоящее время спасатели разбирают завали, под которыми могут находиться люди. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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