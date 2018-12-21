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Военные Израиля убили палестинца

Происшествия

Мужчина пытался прорваться через заградительный барьер

Военные Израиля убили палестинца
Израильские солдаты

Тель-Авив, Израиль, 21 декабря 2018, 08:42 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 21 декабря Al Arabia.

Представители израильских военных подтвердили данный факт, заявив, что человек пытался прорваться на грузовике, через заградительный барьер. Военные открыли огонь на поражение.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной набирают обороты. С конца марта 2018 года в секторе Газа проходят массовые акции протеста, в ходе которых погибли порядка 200 палестинцев.

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