Военные Израиля убили палестинца

Тель-Авив, Израиль, , 08:42 — REGNUM Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 21 декабря Al Arabia.

Представители израильских военных подтвердили данный факт, заявив, что человек пытался прорваться на грузовике, через заградительный барьер. Военные открыли огонь на поражение.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной набирают обороты. С конца марта 2018 года в секторе Газа проходят массовые акции протеста, в ходе которых погибли порядка 200 палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали шесть палестинцев