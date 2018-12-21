Фотомодель попала в ДТП на Рублевке

Москва, , 05:41 — REGNUM Модель Анна Лицова попала в массовое ДТП на подмосковном Рублево-Успенском шоссе, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что 20-летняя модель не справилась с управлением своего транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями. После аварии девушка села за руль своего автомобиля Mercedes и уехала домой. Отмечается, что незадолго до аварии девушка выпила бутылку шампанского. В результате ДТП пострадал один человек, у него диагностирован перелом поясничного отдела и обеих рук.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Саратовской области пьяный сотрудник правоохранительных органов насмерть сбил женщину. Сообщалось, что на момент совершения ДТП он находился в отпуске.

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