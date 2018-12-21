В Петербурге автобус столкнулся с легковым автомобилем

Санкт-Петербург, , 01:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел вечером 20 декабря на пересечении Тульской улицы и Суворовского проспекта. Очевидцы ДТП опубликовали видеозапись в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что автобус выезжает на перекресток, в этот момент мимо него пролетает легковой автомобиль, который задевает автобус. В результате ДТП пострадал один пассажир автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на дороге в Рязанской области столкнулись иномарка Skoda Rapid и школьный автобус ПАЗ. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель автобуса госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьный автобус попал в аварию под Рязанью: есть жертвы