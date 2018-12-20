По факту гибели двух девочек при пожаре в Москве возбуждено уголовное дело

Москва, , 16:36 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух девочек в результате пожара на юге Москвы. Об этом 20 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

Пожар произошёл сегодня днём в квартире одного из домов по улице Медынской, в квартире горели личные вещи и мебель. В результате пожара один ребёнок погиб на месте, второй скончался в карете скорой помощи.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие рассматривает различные версии возгорвния, в том числе неосторожное обращение с огнём. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники и соседи. В рамках расследования будут проведены необходимые судебные экспертизы.

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