В церкви Танзании обрушилась стена: есть жертвы

Шиньянга, Танзания, , 09:05 — REGNUM Два певца-хориста из адвенстистской церкви (CDA) Танзании в районе Игомео округа Кахама погибли после того, как на них обрушилась стена внутри церкви, ещё 10 человек пострадали. Об этом 20 декабря сообщает газета Mtanzania.

Главнокомандующий полицией по округу Шиньянга, Симон Хауле рассказал, что трагедия произошла в 4 часa вечера 19 декабря после сильного ливня.

Он назвал имена погибших: Юнет Эдвард и Элиша Масаи, жители района Игомело округа Кахама.

Хауле сообщил, что тела погибших находятся в морге больницы округа Кахама. Пострадавшие доставлены в больницу и сейчас находятся под наблюдением врачей.