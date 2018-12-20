Футболист сильно избил судью за красную карточку

Буэнос-Айрес, , 04:52 — REGNUM Во время матча аргентинского футбольного турнира между клубами «Спортинг» и «Митра» один из футболистов набросился на арбитра, после того как ему показали красную карточку, сообщает Marcador Final.

Матч был остановлен при счете 3:1 в пользу «Митры». Арбитр был госпитализирован, так как во время драки с футболистом потерял сознание. Однако, как отмечает газета, судью отпустили из больницы, поскольку его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября после матча ирландской футбольной любительской лиги между «Маллигар Тауном» и «Хорлипом» был жестоко избит главный арбитр матча Дэниел Свини.

Он был госпитализирован с переломами нижней челюсти, носа, лицевых костей и другими травмами. Вероятней всего, к избиению были причастны двое футболистов победившего клуба.

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