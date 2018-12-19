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В Крыму задержан участник бандформирования с 12 кг тротила

Происшествия

Мужчине, задержанному при въезде в Крым, предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ

В Крыму задержан участник бандформирования с 12 кг тротила
Surian Soosay
Террорист

Симферополь, 19 декабря 2018, 20:06 — REGNUM  Мужчина, причастный к деятельности незаконного бандформирования, задержан на территории Крыма — за хранение около 12 килограмм тротила. Об этом сообщили 19 декабря в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как уточняется, мужчина был задержан в пункте пропуска «Джанкой». По данным УФСБ, задержанный весной 2018 года создал на территории Крыма схрон с боеприпасами. Силовики обнаружили в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию «для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова», цитирует представителя УФСБ «Крыминформ».

В УФСБ также уточнили, что обвиняемый, по имеющейся информации, причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челибиджихана» (подконтролен меджлису — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанному уже предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

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