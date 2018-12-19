Двоих жителей Иркутска осудили за сбыт контрафактного «Боярышника»

Иркутск, , 15:02 — REGNUM Свердловский районный суд Иркутска приговорил двоих местных жителей за сбыт опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, в том числе «Боярышника», сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимые с ноября 2016 года по январь 2017 года производили, хранили и сбывали спиртосодержащую жидкость, которая не отвечала требованиями безопасности жизни и здоровья.

Одному из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строго режима, другому — два года лишения свободы общего режима.

Напомним, розничная торговля спиртосодержащими непищевыми жидкостями в России была запрещена с 26 декабря 2016 года. Запрет был введён на фоне трагедии в Иркутске: в конце декабря 2016 года в городе от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, 76 из них погибли.

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