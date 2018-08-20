Число летальных отравлений спиртным в России снизилось на 20%

Москва, , 09:03 — REGNUM В России после запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией число случаев смертельных отравлений спиртом снизилось на 20%. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом (когда был введён запрет) на территории страны количество смертей сократилось в 2018 году с 8283 до 6789 случаев. Также снижается число отравлений в новогодние праздники.

«В период новогодних выходных 2018 года количество отравлений от алкоголя уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 2,5 тысяч случаев до 677 случаев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что количество летальных исходов от отравлений в период новогодних праздников снизилось в 14 раз: с 641 случая в 2016 году до 46 случаев в новогодние выходные 2018 года.

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Напомним, розничная торговля спиртосодержащими непищевыми жидкостями в России была запрещена с 26 декабря 2016 года. Запрет был введён на фоне трагедии в Иркутске: в конце декабря 2016 года в городе от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, 76 из них погибли.

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