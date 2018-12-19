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В Иркутске участкового обвинили в групповом изнасиловании в отделе полиции

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Иркутск, 19 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  В Иркутске возбудили уголовное дело против сотрудника полиции и двоих местных жителей, которые обвиняются в групповом изнасиловании женщины, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 16 декабря фигуранты дела и потерпевшая находились в участковом пункте полиции. Они жестоко избили женщину, после чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»). В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району в Башкирии изнасиловали 23-летнюю девушка-дознавателя.

По уголовному делу проходят 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все трое были задержаны и арестованы по решению суда. В настоящее время за порочащий честь и достоинство проступок они уволены из органов.

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