Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи

Уфа, , 09:50 — REGNUM В Башкирии адвокаты двоих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги, обратились к суду с ходатайствами об освобождении из-под стражи своих подопечных. Об этом сообщает 26 ноября ТАСС.

«Мы подали следователю ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью», — заявил адвокат бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Башкирии Ренат Амирханов.

Также юрист подчеркнул, что суд попросили освободить экс-полицейского из-под ареста. Адвокат бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Башкирии Аслям Халиков также подал ходатайство об освобождении своего подопечного из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября адвокат Аслям Халиков заявил о наличии у стороны защиты видеозаписи, согласно которой двое из трёх подозреваемых бывших полицейских в момент совершения преступления находились в других местах.

Читайте также: Двое обвиняемых в изнасиловании в Уфе имеют алиби — адвокат