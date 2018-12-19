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Древняя синагога в Иракском Курдистане пострадала от проливных дождей

Происшествия

Половина здания разрушена

Эрбиль, Ирак, 19 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  В результате проливных дождей в Иракском Курдистане в деревне Шош, расположенной недалеко от столицы провинции Дохук города Акры, пострадала синагога, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

Религиозное сооружение получило серьезные повреждения: половина здания разрушена, для предотвращения дальнейших разрушений необходимо срочное вмешательство властей.

Данная синагога построена здесь более 400 лет назад и является частью культурного наследия региона. В целом в Акре насчитывается порядка 700 объектов исторического и культурного наследия. Многие из них нуждаются в реставрационных работах.

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