В ДР Конго новорожденная выздоровела от лихорадки Эбола

Бени, Конго, , 08:51 — REGNUM У девочки подтвердили наличие лихорадки Эбола, когда ей было лишь шесть дней от роду. Однако новорожденная выздоровела, заявили медицинские работники в Демократической Республике Конго (ДРК).

Мать девочки также была заражена Эболой и умерла при родах. Об этом сообщает BBC Swahili.

У ребенка начали проявляться признаки лихорадки уже через несколько дней после рождения. В течение 5 недель девочку лечили врачи из Центра по лечению Эболы в Бени, и сейчас они подтверждают, что ее здоровье в полном порядке.

13 декабря ее отец и тетя забрали малышку домой.

Эбола — опасное заболевание, смерть из-за которого наступает очень быстро, болезнь связана с лихорадкой, рвотой, поносом, внутренними и внешними кровотечениями. Половина заражённых умирает, особенно тяжело вылечить ребенка.

В истории болезни было 27 заражённых возрастом до года, 21 из них умер. Поэтому данный случай — чудо.