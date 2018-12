Микроавтобус с работниками института попал в аварию в Уганде

Капчорва, Уганда, , 07:55 — REGNUM 18 декабря полиция подтвердила смерть 20 человек после того, как микроавтобус, на котором они ехали, несколько раз перевернулся на дороге Капчорва — Мбале в округе Капчорва. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Авария произошла на трассе в месте Тауэй Хилл. Водитель микроавтобуса потерял управление в 6:20 вечера.

Микроавтобус принадлежал институту Kiryandongo Techniical Institute, в нем ехали представители национальной бизнес лиги National Co-operative Business League of the United States of America, которая базируется в округах Масинди и Кирьяндонго.

Команда направлялась в тур из Мбале в Сипи Фоллз после трехдневного мастер-класса в отеле Wash and Wills.

Представитель полиции по округу Сипи Роджерс Тайтика рассказал, что водитель потерял управление микроавтобусом из-за поломки тормозов и транспортное средство несколько раз перевернулось, падая со склона.

«В автобусе находилось 25 работников института Kiryandongo Techniical Institute. 20 человек умерли», — сообщил Тайтика.

Тайтика сообщил, что тяжело раненых пассажиров отвезли в больницы Kapchorwa Hospital и Muyembe Health Centre 1V.

По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование аварии.