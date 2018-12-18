Власти Израиля разрушили дом палестинца в Восточном Иерусалиме — СМИ

Тель-Авив, Израиль, , 15:25 — REGNUM Вооруженные силы Израиля разрушили в Восточном Иерусалиме дом, принадлежащий палестинцу, сообщает 18 декабря Anadolu.

Жилой дом был построен совсем недавно, здесь планировалось проведение свадебных мероприятий с участием сыновей хозяина. Здание было снесено без предварительного уведомления.

Противоречия между Израилем и Палестиной в последнее время серьезно обострились, что приводит к многочисленным актам несправедливости, совершаемым обеими сторонами.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

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