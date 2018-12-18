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В Алма-Атинской области ограничили движение автомобилей из-за непогоды

Происшествия

Движение ограничено на участке протяженностью 271 км

Алма-Ата, Казахстан, 18 декабря 2018, 15:16 — REGNUM  На участке дороги Алма-Ата — Усть-Каменогорск ввели ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, сообщили 18 декабря в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана.

Ограничения на участке дороги протяженностью 271 км введено из-за ухудшения погодных условий.

18 декабря также закрыто движение на участке автодороги областного значения Талды-Курган — Капал. Протяженность участка составляет 45 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 декабря в Астане и Акмолинской области Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане

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