Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:22:31 МСК

Житель Балашихи получил 9 лет колонии за избиение ребенка до смерти

Происшествия

В момент совершения преступления он находился под действием наркотических средств

Балашиха, Московская область, 18 декабря 2018, 12:35 — REGNUM  Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя подмосковной Балашихи, до смерти избившего трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Как установили следствие и суд, 15 января 2018 года 31-летний мужчина избил девочку, наказывая за непослушание. От тяжелых травм ребенок впал в кому и через неделю умер в больнице.

В момент совершения преступления мужчина находился под действием наркотических средств. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Обвиняемый полностью признал вину. Согласно приговору суда, он проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в подмосковном Сергиевом Посаде от побоев погиб месячный мальчик. В преступлении подозревают сожителя матери ребенка.

Читайте также: Житель Московской области подозревается в убийстве месячного ребенка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить