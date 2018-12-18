Житель Балашихи получил 9 лет колонии за избиение ребенка до смерти

Балашиха, Московская область, , 12:35 — REGNUM Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя подмосковной Балашихи, до смерти избившего трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Как установили следствие и суд, 15 января 2018 года 31-летний мужчина избил девочку, наказывая за непослушание. От тяжелых травм ребенок впал в кому и через неделю умер в больнице.

В момент совершения преступления мужчина находился под действием наркотических средств. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Обвиняемый полностью признал вину. Согласно приговору суда, он проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в подмосковном Сергиевом Посаде от побоев погиб месячный мальчик. В преступлении подозревают сожителя матери ребенка.

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