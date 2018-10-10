Житель Московской области подозревается в убийстве месячного ребенка

Сергиев Посад, Московская область, , 11:42 — REGNUM Следователи предъявили обвинение жителю Сергиева Посада в убийстве месячного сына своей сожительницы, сообщает 10 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в ночь на 7 октября мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к месячному сыну своей сожительницы, нанес младенцу несколько ударов. От полученных травм ребенок скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что на допросе подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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