Двое мужчин попали под колеса электропоезда в Москве

Москва, , 05:56 — REGNUM Электропоезд сбил двух мужчин на перегоне Порновская — Часцовская Московской железной дороги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 17 декабря. Двое мужчин попали под колеса электропоезда, следовавшего маршрутом Дмитров — Кубинка-1. В результате полученных травм мужчины скончались. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Подмосковье женщина попала под колеса электрички на перегоне Бахчиванджи — Циолковская. От полученных травм она скончалась на месте.

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