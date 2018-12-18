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Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» погиб в ДТП

Происшествия

Также погибли его супруга и сын

Витебск, Белоруссия, 18 декабря 2018, 04:40 — REGNUM  Вратарь футбольного клуба «Витебск» из одноименного белорусского города Андрей Щербаков погиб в дорожно-транспортном происшествии вместе со своей женой и ребенком, сообщает портал pressball.by.

По данным портала, 17 декабря автомобиль Щербакова занесло во время движения, в результате чего машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с эвакуатором. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте. Второй ребенок, находившийся в детском автокресле, выжил и был отправлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря трехкратный призер Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в ДТП. Он врезался сзади в автомобиль, который пропускал на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвежский лыжник Клебо попал в автомобильную аварию

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Дорожно-транспортные происшествия
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