Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» погиб в ДТП

Витебск, Белоруссия, , 04:40 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Витебск» из одноименного белорусского города Андрей Щербаков погиб в дорожно-транспортном происшествии вместе со своей женой и ребенком, сообщает портал pressball.by.

По данным портала, 17 декабря автомобиль Щербакова занесло во время движения, в результате чего машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с эвакуатором. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте. Второй ребенок, находившийся в детском автокресле, выжил и был отправлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря трехкратный призер Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в ДТП. Он врезался сзади в автомобиль, который пропускал на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвежский лыжник Клебо попал в автомобильную аварию