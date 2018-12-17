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Названа предварительная причина ЧП на заводе в Дзержинском

Происшествия

На момент обрушения кровли рабочими проводилось утепление крыши строения

Дзержинск, Московская область, 17 декабря 2018, 13:04 — REGNUM  Предварительная версия обрушения кровли завода в подмосковном Дзержинском — нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщает 17 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

«17 декабря 2018 года в городе Дзержинском Московской области произошло обрушение крыши одного из производственных строений. Под завалами оказались рабочие, трое из которых погибли», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на момент обрушения кровли рабочими проводилось утепление крыши строения. По версии следователей, инцидент произошел из-за того, что перекрытия не выдержали тяжести стройматериалов и утеплителя. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инцидент в Дзержинском произошел 17 декабря в 09:55 мск на улице Академика Жукова. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

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Обрушения зданий
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