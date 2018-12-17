Турецкий менеджер подвергся атаке националистов в Варшаве

Варшава, , 12:42 — REGNUM Известный турецкий менеджер в области туризма Эфе Тюркель был атакован фанатами футбольного клуба «Легия» в варшавском автобусе. Нападение имело расисткий характер, пишет польская газета Rzeczposopolita 16 декабря.

По словам Тюркеля, 15 декабря он ехал на футбольный матч в автобусе вместе со своим другом, также по происхождению турком. Разговаривая по-турецки, они привлекли внимание пятерых болельщиков «Легии», которые начали распевать расистские песни. Один из них ударил Тюркеля головой в лицо.

«Я говорил им по-польски, что я тоже поляк, но ничего не помогло», — написал пострадавший в социальных сетяx Facebook и Twitter. По его словам, нападавшие — «типичные лысые в шарфиках «Легии» — пытались заставить его выйти. Водитель «нажал на красную кнопку», и фанаты, опасаясь полиции, сами покинули автобус.

Эфе Тюркель сообщил о нападении в полицию и был осмотрен врачом. Врач констатировал отек губы и повреждение зуба.

«С тех пор, как живу в Польше, впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Такая тупая националистическая атака. (…) Я думал, что уже являюсь частью польского общества, но в то же время 10−15 лет назад я чувствовал себя в Польше безопаснее, чем сейчас», — написал Тюркель.

Эфе Тюркель работал в сфере туризма в Турции, Нидерландах, России. Последние 15 лет он живет и работает в Польше, имеет польское гражданство с 2014 года. С сентября он управляет отелем Jabłoń Lake Resort, расположенном в городе Пиш.