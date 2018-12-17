В Петербурге опровергают, что пожарные уехали с места ЧП, не потушив огонь

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу категорически опровергают сообщения ряда СМИ о том, что 16 декабря пожарные уехали с места возгорания на территории НИИ «Постоянного тока», не доделав свою работу.

Ранее интернет-газета «Фонтанка», ссылаясь на данные местных жителей, сообщила, что пожар на трансформаторной подстанции на улице Академика Константинова днем 16 декабря приезжал тушить всего один расчет. Не добившись результата в борьбе с огнем, пожарные уехали, не вызвав подмоги. Трансформатор продолжил гореть в ночь на 17 декабря. Его вновь пришлось заливать водой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на самом деле днем 16 декабря пожарные Калининского района приехали на улицу Академика Константинова, д. 10, чтобы потушить горящий мусорный контейнер.

«После того, как помойка была потушена, поступило сообщение о том, что неподалеку — на улице Академика Константинова, д. 1, что-то горит. Незамедлительно пожарно-спасательные подразделения, в частности, то, которое тушило мусорный контейнер, выдвинулись по указанному адресу», — пояснили в Главке МЧС.

Как оказалось, на территории НИИ «Постоянного тока» задымил демонтированный трансформатор, отключенный от электропитания и не представлявший какой-либо опасности соседним строениям. Спасатели осуществили полную проливку трансформатора и уехали. Однако около 21:00 поступила повторная заявка о возгорании в НИИ.

На месте вновь прибывшие пожарные выяснили, что в том же трансформаторе произошло повторное тление изолирующего материала.

«Чтобы ликвидировать возгорание, спасателям пришлось прибегнуть к помощи спецтехники: при помощи крана специализированной пожарно-спасательной части они извлекли так называемый сердечник трансформатора (около 5 тонн) и произвели тушение всех элементов конструкции», — рассказали в пресс-службе городского управления МЧС.

Работы по проливке злополучного трансформатора были завершены только к 04:00 17 декабря.