В Екатеринбурге пьяный пациент избил медика скорой помощи

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге произошло нападение на фельдшера скорой помощи, в результате которого медик получил травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям с общественностью и средствами массовой информации УМВД России по Екатеринбургу.

«На место выезжал наряд ППС полиции. По предварительным данным, между 62-летним задержанным и медиком бригады скорой помощи произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес телесные повреждения медику. По данному факту проводится проверка, по итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — уточнили в отделе полиции.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов в район Южного автовокзала, чтобы оказать помощь мужчине. У 62-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения был сломан нос и после оказания первой помощи его поместили в машину, чтобы доставить в больницу. Однако в ходе поездки между пациентом и фельдшером возник словесный конфликт, после чего 62-летний гражданин ударил медика в лицо и колено.

Сотрудники скорой помощи немедленно вызвали полицию, а фельдшеру самому пришлось обращаться за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге аналогичное нападение на сотрудников скорой помощи произошло в ноябре. Бригада медиков выехала на вызов ночью 18 ноября в дом по улице Григория Речкалова. В квартире оказались два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения, которые потребовали оказать им помощь. Между ними и врачом произошёл конфликт, переросший в драку.

По факту нанесения побоев сотруднику скорой помощи возбуждено уголовное дело ст. 116 УК РФ. Также по факту инцидента проверку организовала прокуратура Свердловской области.

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