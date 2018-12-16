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Отец «страсбургского стрелка» знал о его приверженности ИГ*

Происшествия

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Отец «страсбургского стрелка» знал о его приверженности ИГ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Страсбург, Франция, 16 декабря 2018, 08:29 — REGNUM  Отец Шарифа Шекатта, открывшего стрельбу в центре Страсбурга, Абделькрим Шекатт знал, что сын поддерживает идеи террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал France 2.

Абделькрим Шекатт рассказал, что неоднократно спорил с сыном по поводу идей и деятельности членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я всегда говорил ему: это преступники», — добавил Абделькрим.

Он отметил, что не подозревал о намерениях сына. В противном случае он сообщил бы в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 29-летний житель Страсбурга Шариф Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке. В результате теракта погибло 4 человека, 12 человек получили ранения. Сам Шекатт был застрелен полицией.

Правоохранительные службы Франции задержали семерых человек, которые могут быть причастны к теракту.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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