Названо имя погибшего на Украине пилота Су-27

Житомир, Украина, , 00:35 — REGNUM При крушении самолета Су-27 ВВС Украины в Житомирской области погиб лётчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общий налёт у пилота составлял 482 часа, из них в 2018 году — 45 часов. Майор Фоменко участвовал в так называемой АТО в 2014 году.

На месте ЧП работают правоохранители, специальная комиссия командования Воздушных сил ВСУ и эксперты «летающей авиационно-технической лаборатории». Устанавливаются причины и подробности инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский Су-27 разбился днем 15 декабря при заходе на посадку близ поселка городского типа Озёрное под Житомиром. Самолет выполнял плановый полет. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (статья 416 Уголовного кодекса Украины).

В октябре в Винницкой области также разбился Су-27 ВВС Украины, это произошло во время совместных с НАТО учений «Чистое небо — 2018». Тогда погибли два летчика: полковник Иван Петренко и подполковник воздушных сил Нацгвардии США Сет Неринг.

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