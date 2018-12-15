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Истребитель Су-27 упал на Украине

Происшествия

В настоящее время выясняются причины трагедии

Истребитель Су-27 упал на Украине
Иллюстрация: Gov.ua
Су-27

Житомир, Украина, 15 декабря 2018, 17:25 — REGNUM  Самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, потерпел крушение в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на странице в соцсети Facebook.

ЧП произошло в субботу, 15 декабря, в ходе выполнения плановых полетов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

«При заходе на посадку разбился самолет Су-27», — уточняется в сообщении.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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Авиапроисшествия
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