Аэропорт Волгограда возобновил свою работу после вынужденного закрытия

Волгоград, , 10:11 — REGNUM Выпускать и принимать самолёты начал международный аэропорт Волгограда, сообщила 15 декабря администрация аэроузла.

В настоящее время из аэропорта уже вылетел рейс в Самару, объявлена регистрация на авиарей из Санкт-Петербурга, накануне вынужденно приземлившийся в Астрахани.

На сайте «Яндекс. Транспорт» сообщается о задержке восьми авиарейсов, большей частью это авиарейсы в Москву и обратно.

Ранее сообщалось о закрытии ажропорта Волгограда в связи с метелью и снегопадом. Рейсы были перенаправлены в Аэропорты Астрахани и Ростова-на-Дону.

На данный момент в Волгограде наблюдается значительное улучшение погодных условий, снепада нет, улучшилась видимость, сплошная облачность наблюдается на высоте около 180 метров, тогда как ранее она наблюдалась уже на высоте 60 метров.

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