Авария с участием патрульной машины ГИБДД произошла в Амурской области

Благовещенск, , 09:51 — REGNUM Шесть человек, в том числе двое сотрудников ГИБДД пострадали в ДТП в Амурской области, сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Автопроисшествие случилось около 18:40 по местному времени на автодороге Благовещенск — Свободный Свободненского района.

На 17 километре автодороги произошло столкновение дегкового автомобиля «Митсубиси-Галант» со служебным автомобилем ДПС ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «Митсубиси-Галант» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где и произошло столкновение, в результате которого пострадали шесть человек.

Сообщается, что у водителя-виновника произошедшего имелись признаки алкогольного опьянения.

В данный момент проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Несколько пострадавших были госпитализированы в больницу города Свободный.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате ДТП в Новосибирской области.

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