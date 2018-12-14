Под Новосибирском рейсовый автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Новосибирск, , 11:19 — REGNUM В Новосибирской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Новосибирск — Кемерово», столкнулся с грузовиком. Авария произошла сегодня днём, 14 декабря, на 115-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг лонг» не справился с управлением, наехал на разделитель между полосами и по инерции продолжил движение, врезавшись в припаркованный на обочине грузовик «Скания». При столкновении водителя автобуса зажало в кабине. Вызволять его пришлось спасателям.

«В автобусе находилось 13 человек, в том числе один водитель. По предварительной информации в результате ДТП в автобусе пострадало два человека, состояние удовлетворительное, доставлены в Болотнинскую ЦРБ. Доставка пассажиров далее по маршруту будет произведена автобусом следующим по данному маршруту», — сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.