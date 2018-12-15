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В Непале грузовик с людьми рухнул в 400-метровую пропасть

Происшествия

Транспортное средство везло домой участников похоронной церемонии

В Непале грузовик с людьми рухнул в 400-метровую пропасть
ErWin
Опасные дороги Непала

Катманду, 15 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  На востоке Непала в результате падения в пропасть небольшого грузовика с людьми погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом пишет 15 декабря газета Kathmandu Post.

По сведениям местной полиции, в результате ЧП, произошедшего вечером 14 декабря, еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, транспортное средство везло домой участников похоронной церемонии, водитель не справился с управлением и автомобиль обрушился с дороги в 400-метровую пропасть.

Спасателям удалось эвакуировать пострадавших, которые на сегодняшний день доставлены в близлежащие лечебные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что в результате падения в реку внедорожника на востоке Непала погибли шесть граждан Индии. Еще четверо человек, включая водителя, получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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