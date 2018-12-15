В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами

Сочи, Краснодарский край, , 01:19 — REGNUM В Сочи пятеро детей отравились психоактивными медицинскими препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным прокуратуры, это произошло по причине того, что в нескольких аптеках города без рецепта продавались противоэпилептические средства, которые в России запрещены для свободной продажи.

Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, все пятеро несовершеннолетних детей обратились в больницы города с одинаковыми симптомами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря ученики Сукпакской школы Кызылского района Тувы отравились облепиховым соком. В медучреждения обратились 16 детей. Вероятной причиной отравления являлся облепиховый сок домашнего приготовления, который в школу принесла мать одного из учеников.