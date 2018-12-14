Пятница, 14 Декабря 2018 года
20:13:02 МСК

Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырёх человек

Происшествия

Ещё один из пострадавших скончался в больнице

Страсбург, Франция, 14 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Ещё один из пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался в больнице, передаёт 14 декабря Associated Press.

Как сообщается, по последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, ещё 12 человек получили ранения. Около половины пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл стрельбу по людям в центре Страсбурга. Подозреваемый в совершении нападения — ранее многократно судимый 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекатт — был застрелен полицией в ходе спецоперации 13 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о расстреле ярмарки в Страсбурге задержано семь человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в странах Европейского союза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить