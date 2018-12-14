Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырёх человек

Страсбург, Франция, , 19:45 — REGNUM Ещё один из пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался в больнице, передаёт 14 декабря Associated Press.

Как сообщается, по последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, ещё 12 человек получили ранения. Около половины пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл стрельбу по людям в центре Страсбурга. Подозреваемый в совершении нападения — ранее многократно судимый 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекатт — был застрелен полицией в ходе спецоперации 13 декабря.

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