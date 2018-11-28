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В Киеве задержали служащего нацгвардии за незаконную продажу оружия

Происшествия

Цена одной единицы оружия составляла $ 2 тысячи

В Киеве задержали служащего нацгвардии за незаконную продажу оружия
Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США
Арсенал оружия на продажу

Киев, 28 ноября 2018, 16:56 — REGNUM  Военнослужащий нацгвардии Украины был задержан в Киеве при попытке продать восемь единиц огнестрельного оружия, сообщает 28 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, военнослужащий входил в преступную группировку, нелегально торговавшую оружием. Преступники покупали детали оружия за границей, а на родине уже собирали его и продавали. Средняя стоимость одной единицы оружия на «черном рынке» — $2 тыс.

В ходе обысков служба безопасности Украины (СБУ) изъяла различные запчасти от огнестрельного оружия.

Напомним, ранее полиция задержала украинского военнослужащего-контрактника, который продавал в Житомирской области тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества. При обыске у него нашли пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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