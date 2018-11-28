В Киеве задержали служащего нацгвардии за незаконную продажу оружия

Киев, , 16:56 — REGNUM Военнослужащий нацгвардии Украины был задержан в Киеве при попытке продать восемь единиц огнестрельного оружия, сообщает 28 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, военнослужащий входил в преступную группировку, нелегально торговавшую оружием. Преступники покупали детали оружия за границей, а на родине уже собирали его и продавали. Средняя стоимость одной единицы оружия на «черном рынке» — $2 тыс.

В ходе обысков служба безопасности Украины (СБУ) изъяла различные запчасти от огнестрельного оружия.

Напомним, ранее полиция задержала украинского военнослужащего-контрактника, который продавал в Житомирской области тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества. При обыске у него нашли пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил