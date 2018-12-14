Украинская полиция задержала членов банды, торговавшей людьми

Киев, , 17:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали шесть из 30 членов международной преступной группировки, занимавшейся вербовкой граждан Украины, сообщил глава нацполиции Сергей Князев, сообщила 14 декабря пресс-служба ведомства.

Операцию совместно провели правоохранители Украины, Великобритании, Греции, Турции и Италии при поддержке Интерпола и Европола.

В течение двух лет злоумышленники вербовали граждан Украины для работы на турецких судах. Настоящим смыслом «работы» была транспортировка нелегалов.

«В совершении этого уголовного преступления на данный момент подозреваются более 30 граждан Украины, а также граждане Турции и Российской Федерации. Пятеро из них уже задержаны», — сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что в данный момент продолжаются следственные действия по установлению личностей некоторых преступников, поскольку члены группировки соблюдали правила конспирации.

Напомним, согласно данным МИД Украины, в иностранных тюрьмах содержится 290 украинских моряков, которых обвиняют в основном в контрабанде и перевозке нелегалов.

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