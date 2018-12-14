В Калужской области мать осудили за жестокое обращение с двумя детьми

Козельск, Калужская область, , 10:53 — REGNUM В Калужской области 35-летняя местная жительница признана виновной в жестоком обращении со своими малолетними детьми и приговорена к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Козельского межрайонного следственного отдела регионального СКР Николай Гриднев.

Установлено, что подсудимая самоустранилась от воспитания и ухода за двумя дочерьми 12 и 13 лет. Пенсию, получаемую на детей, мать тратила по своему усмотрению, в том числе на алкоголь, не обеспечивая детей едой и одеждой.

В феврале 2018 года девочки самостоятельно обратились в полицию и сообщили, что мать ударила одну из них острым предметом в плечо, угрожая убийством. В ходе следствия выяснилось, что подсудимая избивала детей, бросала в них посуду, хватала за волосы и била, практически ежедневно унижала и оскорбляла в неприличной форме.

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При этом в 2014 году женщина была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику к 3,5 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения детьми возраста 14 лет.

В феврале 2018 года, сразу после выявления ее противоправного поведения в отношении детей, отсрочка была отменена и женщина была направлена в исправительную колонию. К ранее назначенному наказанию ей добавили новое. Сейчас дети воспитываются в социальном учреждении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, житель калужского города Сосенский убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.

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