Рязанский суд наказал родителей-фанатиков за смерть ребенка

Рязань, , 12:46 — REGNUM В Рязани вынесен приговор по делу о смерти больного ребенка из-за прекращения лечения. Как сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Рязани, мать и отец ребенка признаны виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорены к ограничению свободы.

В суде вина родителей в смерти была доказана. У ребенка было врожденное заболевание, при котором ему требовалась пожизненная терапия. Сначала молодые родители следователи указаниям врачей, но через некоторое время перестали давать больному лекарства.

«Родители перестали давать лекарства, ошибочно полагая, что они могут навредить ребенку, и, посчитали, что совершаемые ими ежедневные молитвы помогут ему выздороветь без применения назначенного врачами лечения. Отказ от назначенного лечения повлек ухудшение состояния здоровья ребенка с последующим наступлением его смерти», — сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Отец умершего ребенка приговорен к году ограничения свободы, мать — к девяти месяцам. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА REGNUM отмечает, что в декабре 2018 году в Иркутске было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая отказалась лечить свою новорожденную дочь от ВИЧ-инфекции. Девочка умерла.

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