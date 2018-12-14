Пятница, 14 Декабря 2018 года
06:42:41 МСК

В США инкассаторы спровоцировали человеческую жадность и ДТП

Происшествия

Деньги из инкассаторского автомобиля выпали на трассу

Нью-Джерси, США, 14 декабря 2018, 05:52 — REGNUM  В американском штате Нью-Джерси из инкассаторской машины выпала часть денежных купюр, которые пытались собирать водители проезжающих мимо автомобилей. Это спровоцировало ряд дорожно-транспортных происшествий, сообщает полиция округа Восточный Рутерфорт в Twitter.

ДТП происходили по причине того, что водители автомобилей, увидевшие деньги на трассе и пожелавшие их подобрать, останавливались прямо на проезжей части, не утруждая себя парковкой на обочине. В результате это повлекло несколько автомобильных аварий, которые, в свою очередь, привели к образованию заторов на трассе.

Портал Gothamist сообщил, что инкассаторская машина принадлежала компании Brink's. Вице-президент этой компании подтвердил, что во время транспортировки из машины выпала часть денег. Конкретную денежную сумму, выпавшую на проезжую часть, он назвать отказался.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить