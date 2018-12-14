В США инкассаторы спровоцировали человеческую жадность и ДТП

Нью-Джерси, США, , 05:52 — REGNUM В американском штате Нью-Джерси из инкассаторской машины выпала часть денежных купюр, которые пытались собирать водители проезжающих мимо автомобилей. Это спровоцировало ряд дорожно-транспортных происшествий, сообщает полиция округа Восточный Рутерфорт в Twitter.

ДТП происходили по причине того, что водители автомобилей, увидевшие деньги на трассе и пожелавшие их подобрать, останавливались прямо на проезжей части, не утруждая себя парковкой на обочине. В результате это повлекло несколько автомобильных аварий, которые, в свою очередь, привели к образованию заторов на трассе.

Портал Gothamist сообщил, что инкассаторская машина принадлежала компании Brink's. Вице-президент этой компании подтвердил, что во время транспортировки из машины выпала часть денег. Конкретную денежную сумму, выпавшую на проезжую часть, он назвать отказался.