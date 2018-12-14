Крушение поезда в Анкаре. Задержаны три человека

Анкара, , 04:10 — REGNUM Три человека задержаны в Анкаре по делу о железнодорожной аварии, в результате которой погибли девять и пострадали 84 человека, передает 14 декабря NTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших при крушении поезда увеличилось до 84. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Больше 30 человек госпитализированы.

Напомним, авария произошла днем 13 декабря. Маневренный локомотив столкнулся со скоростным поездом Анкара — Конья. Состав сошел с рельсов, под давлением обрушился наземный переход. Расследуется уголовное дело.

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