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В железнодорожной аварии в Анкаре пострадали 84 человека

Происшествия

Двое — в тяжелом состоянии

Анкара, 14 декабря 2018, 01:50 — REGNUM  Число пострадавших в результате крушения поезда в Анкаре исчисляется десятками, передает NTV.

Уточняется, что на текущий момент среди получивших травмы числятся 84 человека. В больницы доставлены 34 пострадавших, причем двое — в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 13 декабря: столкнулись скоростной поезд Анкара — Конья и маневровый локомотив. Из-за схода вагонов обрушился наземный переход. Погибли девять человек.

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Железнодорожные аварии
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