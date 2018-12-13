Четыре человека погибли в ДТП под Курском

Курск, , 21:58 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла около 17:30 на 76-м километре дороги «Дьяконово — Суджа».

По предварительным данным, водитель автомобиля По предварительным данным полицейских, 36-летний водитель автомобиля Toyota Crown выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21 124.

Сообщается, что погибли водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ, в числе которых восьмилетний ребёнок. Ещё один пассажир ВАЗ — десятилетний ребёнок, а также пассажирка Toyota госпитализированы. Водителю Toyota медицинская помощь была оказана на месте.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.

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